Окупанти крадуть у фермерів зерно на тимчасово окупованих територіях України

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства.

"Я особисто це чую від багатьох власників елеваторів, які перебувають на окупованих територіях. Йдеться про відвертий грабіж, який іноді навіть намагаються документально оформити, навіть скласти якісь акти. І це відбувається скрізь на окупованих територіях – особливий сплеск спостерігається протягом останніх двох тижнів", - зазначив Микола Сольський.

За його словами, все це нагадує тридцяті роки минулого століття і ще раз показує справжнє обличчя російського агресора.



Сольський прогнозує, що така ситуація може загрожувати певними проблемами з продовольством на нині тимчасово непідконтрольних територіях.

"На півдні скоро буде урожай пшениці. Але фермери в цій ситуації цілком можуть сказати: "ось вам ключі від трактора – їдьте збирайте самі, якщо хочете", - додав він.



На переконання Миколи Сольського, це шлях, який завершиться однозначно погано для окупантів.



"Війна в Україні та зумовлені нею проблеми з продовольством чим далі, тим відчутніше, позначається на багатьох країнах світу і чи не на всьому Африканському континенті", - йдеться в повідомленні.