У Білорусі окупанти створили спеціальний "базар" із перепродажу дорогих речей з України, - розвідка

Про це повідомило ГУР Міноборони.



"В місті Наровля (Білорусь) окупанти облаштували спеціалізований базар, де продають здобуте шляхом мародерства в Україні майно (пральні та посудомийні машини, холодильники, дорогоцінні прикраси, автомобілі, велосипеди, мотоцикли, посуд, килими, витвори мистецтва, дитячі іграшки, косметика)", - зазначили в розвідці.



Крім того, вони намагаються обміняти викрадені долари та євро, однак через внутрішні обмеження з обігу валюти білоруси неохоче погоджуються на це та пропонують росіянам звертатися до місцевих банків.



Так, окупанти налагодили централізоване постачання нового награбованого товару на свій "базар". Зокрема, з Бурині на Сумщині в бік кордону рухається колона вантажівок із різноманітним майном - промисловими товарами та речами домашнього вжитку.



У білоруському Мозирі скупчуються російські військові КАМАЗи з речами, здобутими мародерством. Російська служба еспрес-доставки СДЕК надсилає награбоване до РФ.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb