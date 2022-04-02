У Білорусі окупанти створили спеціальний "базар" із перепродажу дорогих речей з України, - розвідка
У Білорусі на "базарі" окупанти продають цінні речі, награбовані на війні проти України, і намагаються обміняти викрадені в українців євро та долари
Про це повідомило ГУР Міноборони.
"В місті Наровля (Білорусь) окупанти облаштували спеціалізований базар, де продають здобуте шляхом мародерства в Україні майно (пральні та посудомийні машини, холодильники, дорогоцінні прикраси, автомобілі, велосипеди, мотоцикли, посуд, килими, витвори мистецтва, дитячі іграшки, косметика)", - зазначили в розвідці.
Крім того, вони намагаються обміняти викрадені долари та євро, однак через внутрішні обмеження з обігу валюти білоруси неохоче погоджуються на це та пропонують росіянам звертатися до місцевих банків.
Так, окупанти налагодили централізоване постачання нового награбованого товару на свій "базар". Зокрема, з Бурині на Сумщині в бік кордону рухається колона вантажівок із різноманітним майном - промисловими товарами та речами домашнього вжитку.
У білоруському Мозирі скупчуються російські військові КАМАЗи з речами, здобутими мародерством. Російська служба еспрес-доставки СДЕК надсилає награбоване до РФ.
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