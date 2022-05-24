"Не ставайте співучасниками російських злочинів": Кулеба закликав світ не купувати у Росії крадене українське зерно
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав міжнародну спільноту не купувати у Росії зерно, яке вони вкрали в України
Про це він написав у Twitter 24 травня.
"Російські злодії крадуть українське зерно, вантажать його на кораблі, проходять через Босфор і намагаються продати його за кордон. Я закликаю всі держави бути пильними і відмовлятися від будь-яких подібних пропозицій. Не купуйте вкрадене" - наголосив Кулеба у дописі.
Міністр також закликав не ставати співучасниками російських злочинів.
"Крадіжка ніколи нікому не приносила удачі", – додав він.
- Нагадаємо, Кулеба закликав пришвидшити поставки зброї в Україну.
- В Угорщині заявили про готовність допомогти з експортом українського зерна
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