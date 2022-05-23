В Угорщині заявили про готовність допомогти з експортом українського зерна

Про це повідомляє Telex.

"У нас надзвичайна ситуація, я можу це сказати. В Україні посівні площі зменшилися, кількість посівів зменшилась. Ми дуже наполегливо працюємо над тим, щоб відкрити шлях для українського зерна до решти світу по суші", – сказав Надь.

Міністр зазначив, що вплив війни в Угорщині відчувається не в дефіциті запасів, а в зростанні цін.

Він додав, що уряд працює над можливостями для експортупродукції з України по всьому світу.

11 березня в ООН заявили, що напад Росії на Україну може призвести до глобального голоду у світі.

17 травня у США повідомили, що готові виділити $11 млрд для уникнення глобального голоду, викликаного агресією Росії щодо України.

Європейський Союз також пообіцяв допомогти Україні вивезти на зовнішні ринки призначені для експорту зернові, заблоковані у морських портах внаслідок російської воєнної агресії.

19 травня Єгипет не впустив до свого порту російський корабель із краденим українським зерном.

23 травня у Литві запропонували провести військово-морську операцію, щоб вивезти зерно з України для запобігання світовій продовольчій кризі.