В Угорщині заявили про готовність допомогти з експортом українського зерна
Міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь заявив про готовність держави допомогти Україні з експортом заблокованого Росією у портах зерна
Про це повідомляє Telex.
"У нас надзвичайна ситуація, я можу це сказати. В Україні посівні площі зменшилися, кількість посівів зменшилась. Ми дуже наполегливо працюємо над тим, щоб відкрити шлях для українського зерна до решти світу по суші", – сказав Надь.
Міністр зазначив, що вплив війни в Угорщині відчувається не в дефіциті запасів, а в зростанні цін.
Він додав, що уряд працює над можливостями для експортупродукції з України по всьому світу.
- 11 березня в ООН заявили, що напад Росії на Україну може призвести до глобального голоду у світі.
- 17 травня у США повідомили, що готові виділити $11 млрд для уникнення глобального голоду, викликаного агресією Росії щодо України.
- Європейський Союз також пообіцяв допомогти Україні вивезти на зовнішні ринки призначені для експорту зернові, заблоковані у морських портах внаслідок російської воєнної агресії.
- 19 травня Єгипет не впустив до свого порту російський корабель із краденим українським зерном.
- 23 травня у Литві запропонували провести військово-морську операцію, щоб вивезти зерно з України для запобігання світовій продовольчій кризі.
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