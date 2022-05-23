Литва пропонує провести військово-морську операцію для експорту зерна з заблокованих Росією портів України
У Литві запропонували провести військово-морську операцію, щоб вивезти зерно з України для запобігання світовій продовольчій кризі
Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс у коментарі The Guardian, передає РБК-Україна.
"Ми наближаємося до нового сезону збирання врожаю, і немає іншого практичного шляху експорту зерна, окрім як через чорноморський порт Одеси", - сказав він.
Міністр додав, що дуже важливо показати бідним країнам світу готовність робити серйозні кроки для запобігання кризи.
Ландсбергіс припустив, що військово-морська операція з супроводу могла б захистити судна з зерном.
"Нам буде потрібна коаліція охочих країн для захисту судноплавних шляхів", - зазначив він.
- 11 березня в ООН заявили, що напад Росії на Україну може призвести до глобального голоду у світі.
- 17 травня у США повідомили, що готові виділити $11 млрд для уникнення глобального голоду, викликаного агресією Росії щодо України.
- Європейський Союз також пообіцяв допомогти Україні вивезти на зовнішні ринки призначені для експорту зернові, заблоковані у морських портах внаслідок російської воєнної агресії.
- 19 травня Єгипет не впустив до свого порту російський корабель із краденим українським зерном.
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