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Литва пропонує провести військово-морську операцію для експорту зерна з заблокованих Росією портів України

23 травня, 2022 понедiлок
17:03
Економіка Габріелюс Ландсбергіс

У Литві запропонували провести військово-морську операцію, щоб вивезти зерно з України для запобігання світовій продовольчій кризі

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс у коментарі The Guardian, передає РБК-Україна.

"Ми наближаємося до нового сезону збирання врожаю, і немає іншого практичного шляху експорту зерна, окрім як через чорноморський порт Одеси", - сказав він.

Міністр додав, що дуже важливо показати бідним країнам світу готовність робити серйозні кроки для запобігання кризи.

Ландсбергіс припустив, що військово-морська операція з супроводу могла б захистити судна з зерном. 

"Нам буде потрібна коаліція охочих країн для захисту судноплавних шляхів", - зазначив він.

  • 11 березня в ООН заявили, що напад Росії на Україну може призвести до глобального голоду у світі.
  • 17 травня у США повідомили, що готові виділити $11 млрд для уникнення глобального голоду, викликаного агресією Росії щодо України.
  • Європейський Союз також пообіцяв допомогти Україні вивезти на зовнішні ринки призначені для експорту зернові, заблоковані у морських портах внаслідок російської воєнної агресії.
  • 19 травня Єгипет не впустив до свого порту російський корабель із краденим українським зерном.

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Литва
зерно
війна з Росією
порти
вивезення
продовольча криза
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