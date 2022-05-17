США готові виділити $11 млрд для уникнення глобального голоду, викликаного агресією Росії щодо України

Про це заявила під час спеціального пресбрифінгу постійна представниця США при ООН посол Лінда Томас-Грінфілд, повідомляє Укрінформ.

"Ми готові забезпечити більше $1 мільярда впродовж наступних місяців для гуманітарної підтримки тих країн, які постраждали від неспровокованої війни Росії проти України, та (для реагування – ред.) на масштабні наслідки для всього світу. Ми працюємо з Конгресом над тим, щоб інвестувати понад $11 мільярдів упродовж наступних трьох років, щоб реагувати на загрози продовольчій безпеці", - сказала посол.

Вона підкреслила, що ситуація з голодом, зокрема в країнах Африки й Близького Сходу, останнім часом залишалася складною. Однак відколи Росія почала блокувати критично важливі порти в Україні та знищувати цивільну інфраструктуру, в тому числі зерносховища, загроза голоду в цих регіонах стала реальнішою.

"Це – криза для всього світу, і тому вона стосується ООН. На нас лежить відповідальність за мільйони людей, які не знають, де знайти їжу, як прогодувати власні родини", - наголосила Томас-Грінфілд.

Вона підтвердила, що на міжнародному рівні тривають дискусії щодо можливостей встановлення гуманітарних коридорів для транспортування харчових продуктів. "Ми знаємо, що Чорне море заміноване, росіяни надалі не дають українським суднам зайти або вийти", - зауважила посол.

За її словами, ці питання порушував у контактах з російською стороною особисто генсек ООН: "Ми також обговорюємо ці питання з українцями, як ми можемо отримати доступ до продукції, яку Україна може надати на зовнішній ринок".

Томас-Грінфілд назвала цю ситуацію "невідкладною", а також такою, що потребує негайного реагування. "Ми вже бачимо наслідки для України, і ми робимо все можливе, аби пом’якшити їх, у тому числі намагаючись забезпечити вивезення українського зерна на ринки", - зазначила постійна представниця США при ООН.

Відзначимо, що від початку широкомасштабної агресії Росії на Україну були заблоковані порти у Чорному та Азовському морях. Міжнародні експерти відзначають, що через відсутність на ринку зерна з України голод очікує десятки мільйонів людей у світі.

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