Через війну та блокування Росією українських портів "ще 47 мільйонів людей зазнають сильного голоду", - директор Всесвітньої продовольчої програми
Девід Біслі закликав Росію негайно розблокувати українські порти у Чорному та Азовському морях
Про це директор Всесвітньої продовольчої програми написав у твітер.
"Як я пояснив в ході представлення Глобального звіту про продовольчі кризи за 2022 рік, цифри зростають: у нас уже було 276 мільйонів людей у 81 країні, які йшли назустріч голоду перед війною в Україні. Тепер ще 47 мільйонів людей зазнають сильного голоду, якщо ми не діятимемо якнайшвидше", - зазначив політик.
Ще раніше він закликав відкрити українські порти для експорту продовольства, оскільки це може врятувати від голоду мільйони людей у світі:
"Порти повинні знову відкритися. На карту поставлені мільйони, якщо не мільярди життів, і у нас мало часу – цього вимагає світ", - заявив у Twitter американський політик, виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми Девід Біслі.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.16
Купівля 31.16Продаж 32.02
-
EUR
Купівля 32.76Продаж 33.74
- Актуальне
- Важливе