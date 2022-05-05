Через війну та блокування Росією українських портів "ще 47 мільйонів людей зазнають сильного голоду", - директор Всесвітньої продовольчої програми

Про це директор Всесвітньої продовольчої програми написав у твітер.

"Як я пояснив в ході представлення Глобального звіту про продовольчі кризи за 2022 рік, цифри зростають: у нас уже було 276 мільйонів людей у 81 країні, які йшли назустріч голоду перед війною в Україні. Тепер ще 47 мільйонів людей зазнають сильного голоду, якщо ми не діятимемо якнайшвидше", - зазначив політик.



Ще раніше він закликав відкрити українські порти для експорту продовольства, оскільки це може врятувати від голоду мільйони людей у світі:

"Порти повинні знову відкритися. На карту поставлені мільйони, якщо не мільярди життів, і у нас мало часу – цього вимагає світ", - заявив у Twitter американський політик, виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми Девід Біслі.



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