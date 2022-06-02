Про це у Телеграм повідомляють Військово-Морські Сили ЗСУ.

"Керівництво ЧФ РФ почало застосовувати відому з 2014 року підступну російську "тактику", але тепер вже й на морі, - йдеться у повідомленні.

"Військові злочинці виводять на рейд Севастополя судна торговельного флоту з вимкненими системами ідентифікації AIS для неможливості розпізнавання їх, як цивільних суден. Ховаючи за ними свої військові кораблі, окупанти продовжують руйнувати мирні українські міста та вбивати наших громадян крилатими ракетами типу "Калібр", - розповіли у ВМС ЗСУ.

2 червня Туреччина заявила про можливість вивезти 20 млн тонн українського зерна.

26 травня Туреччина заявила, що домовляється з Росією та Україною про коридор для експорту зерна.

30 травня список кораблів, якими Росія намагається вивезти і продати крадене в Україні зерно та інші товари, передали раднику президента Туреччини.

2 червня прокуратура розпочала розслідування незаконного вивезення викраденого Росією українського зерна через окупований Крим.

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