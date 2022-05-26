Туреччина домовляється з Росією та Україною про коридор для експорту зерна, – Reuters
Ініційовані Туреччиною конфіденційні переговори як з РФ, так і з Україною мають на меті відкрити коридор для зерна через Босфор
Про це повідомили у Reuters.
"Туреччина веде переговори як з Росією, так і з Україною про експорт зерна з України. Оскільки з Туреччини буде відкритий коридор, виник попит на це зерно, щоб досягти цільових ринків", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що переговори все ще тривають та мають конфіденційний характер. Наразі обговорюється можливість створення коридору для зерна через Босфор.
Перед цим російські чиновники заявляли про готовність надати коридор для суден, які перевозять продовольство, в обмін на скасування деяких західних санкцій.
- Нагадаємо, Чорноморські порти України заблоковані внаслідок вторгнення Росії. Наразі понад 20 мільйонів тонн зерна застрягли в силосах.
- Нещодавно керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія ХХІ Павло Лакійчук наголосив, що найближчим часом світова спільнота відреагує конкретними діями щодо захисту українських морських портів. За словами експерта, у цьому питанні велике коло зацікавлених сторін.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.62
Купівля 34.62Продаж 35.92
-
EUR
Купівля 36.32Продаж 38.1
- Актуальне
- Важливе