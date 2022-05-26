Туреччина домовляється з Росією та Україною про коридор для експорту зерна, – Reuters

Про це повідомили у Reuters.

"Туреччина веде переговори як з Росією, так і з Україною про експорт зерна з України. Оскільки з Туреччини буде відкритий коридор, виник попит на це зерно, щоб досягти цільових ринків", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що переговори все ще тривають та мають конфіденційний характер. Наразі обговорюється можливість створення коридору для зерна через Босфор.

Перед цим російські чиновники заявляли про готовність надати коридор для суден, які перевозять продовольство, в обмін на скасування деяких західних санкцій.

Нагадаємо, Чорноморські порти України заблоковані внаслідок вторгнення Росії. Наразі понад 20 мільйонів тонн зерна застрягли в силосах.

Нещодавно керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія ХХІ Павло Лакійчук наголосив, що найближчим часом світова спільнота відреагує конкретними діями щодо захисту українських морських портів. За словами експерта, у цьому питанні велике коло зацікавлених сторін.

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