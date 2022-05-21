Найближчим часом світ зреагує на блокування українських морських портів: занадто багато зацікавлених сторін, аби мовчати, – міжнародний експерт
Керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія ХХІ Павло Лакійчук переконаний, що ближчими місяцями світова спільнота відреагує конкретними діями щодо захисту українських морських портів. За словами експерта, у цьому питанні велике коло зацікавлених сторін
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Занадто широке поле зацікавлених сторін і країн, які страждають від російської блокади. До слова, більшість тих африканських держав, які потерпають від голоду внаслідок дій РФ в УКраїні, щонайменше на політичному рівні є прибічниками політики Путіна", – сказав Лакійчук.
Також експерт наголосив, що судна країн НАТО цілком можуть слугувати супроводом цивільних українських суден від Чорного моря до протоки Босфор. Такі дії не означатимуть, що країни НАТО стають частиною бойових дій.
"Якщо метою цих кораблів в Чорному морі буде забезпечення захисту мореплавства, це абсолютно не робить їх стороною конфлікту", – наголосив він.
Лакійчук додав, якщо у такому випадку росіяни нападуть на кораблі НАТО в Чорному морі, які мають місію захисту цивільних суден, тоді це розв’яже новий конфлікт, не пов’язаний з чинними бойовими діями.
- Україна робить усе можливе для експорту продовольства до Африки, але РФ має припинити блокувати порти, – очільник МЗС Кулеба
- На думку Путіна, блокада морських портів України — це те, що змусить Захід стати на коліна, — Портников
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.45
Купівля 31.45Продаж 32.15
-
EUR
Купівля 32.93Продаж 33.73
- Актуальне
- Важливе