Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Занадто широке поле зацікавлених сторін і країн, які страждають від російської блокади. До слова, більшість тих африканських держав, які потерпають від голоду внаслідок дій РФ в УКраїні, щонайменше на політичному рівні є прибічниками політики Путіна", – сказав Лакійчук.

Також експерт наголосив, що судна країн НАТО цілком можуть слугувати супроводом цивільних українських суден від Чорного моря до протоки Босфор. Такі дії не означатимуть, що країни НАТО стають частиною бойових дій.



"Якщо метою цих кораблів в Чорному морі буде забезпечення захисту мореплавства, це абсолютно не робить їх стороною конфлікту", – наголосив він.



Лакійчук додав, якщо у такому випадку росіяни нападуть на кораблі НАТО в Чорному морі, які мають місію захисту цивільних суден, тоді це розв’яже новий конфлікт, не пов’язаний з чинними бойовими діями.

