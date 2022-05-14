Про це він написав у твітері.

Дмитро Кулеба говорив із очільником МЗС Ліберії Ді Максвеллом Кемайєю й подякував його країні за підтримку України в ООН.

"Україна робить все можливе, щоб експортувати продовольство на африканські ринки, але Росія повинна припинити свою незаконну блокаду українських морських портів і припинити підрив глобальної продовольчої безпеки", - наголосив міністр.

9 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що світові політики обговорюють можливий голод у низці країн через заблоковане Росією море для експорту української пшениці.

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