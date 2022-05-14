Україна робить усе можливе для експорту продовольства до Африки, але РФ має припинити блокувати порти, - Кулеба
Очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна робить усе можливе для експорту продовольства в Африку, але РФ має припинити підривати глобальну продовольчу безпеку
Про це він написав у твітері.
Дмитро Кулеба говорив із очільником МЗС Ліберії Ді Максвеллом Кемайєю й подякував його країні за підтримку України в ООН.
"Україна робить все можливе, щоб експортувати продовольство на африканські ринки, але Росія повинна припинити свою незаконну блокаду українських морських портів і припинити підрив глобальної продовольчої безпеки", - наголосив міністр.
- 9 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що світові політики обговорюють можливий голод у низці країн через заблоковане Росією море для експорту української пшениці.
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