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"Десятки країн опинились на межі дефіциту продовольства": Зеленський про наслідки блокування Росією експорту з портів України

9 травня, 2022 понедiлок
23:58
Економіка Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що світові політики обговорюють можливий голод у низці країн через заблоковане російською армією море для експорту української пшениці

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

"Президент Євроради Шарль Мішель відвідав сьогодні нашу Одесу. Побачив на власні очі, що означає заблоковане море. Вперше за десятки років в Одесі немає звичайного руху торговельного флоту. Немає звичайної портової роботи. Напевно, цього в Одесі не було ще ніколи з часів Другої Світової війни. Звичайне життя пов'язане з морем заблоковане Росією, саме Росією", - зазначив Зеленський.

Президент заявив, що це удар далеко не тільки по Україні

"Без нашого аграрного експорту десятки країн у різних регіонах світу вже зараз опинились на межі дефіциту продовольства. А з часом ситуація може стати відверто страшною. Політики вже обговорюють, якими можуть бути наслідки цінової кризи і голоду в країнах Азії та Африки", - сказав він.

Зеленський зазначив, що це прямий наслідок російської агресії, який можна подолати спільно усім європейцям та вільному світу.

"Можна подолати через тиск на Росію, через дієве примушування Росії до того, щоб вона зупинила цю ганебну війну", - підсумував президент.

  • 11 березня в ООН заявили, що напад Росії на Україну може призвести до глобального голоду у світі. 
  • 13 квітня Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш представив докладну аналітичну записку щодо кризи в галузі продовольства, енергетики та фінансів, яка може бути викликана війною, що розв’язала Росія проти України.
  • Представник Всесвітньої продовольчої програми ООН Мартін Фрік заявив, що майже чотири з половиною мільйона тонн зерна заблоковані у портах України, їх неможливо експортувати заблокованими шляхами через російське вторгнення.

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Володимир Зеленський
зерно
експорт зерна
війна з Росією
порти
голод
дефіцит продуктів
продовольча криза
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