Війна в Україні може призвести до злиднів та голоду понад 1,7 млрд людей, – генсек ООН

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш представив докладну аналітичну записку щодо кризи в галузі продовольства, енергетики та фінансів, яка може бути викликана війною, що розв’язала Росія проти України.



"Зараз ми зіткнулися зі штормом, який загрожує зруйнувати економіку країн, що розвиваються", – заявив він.



У записці йдеться, що Україна і Росія забезпечують 30 відсотків світового виробництва пшениці і ячменю, одну п'яту частину виробництва кукурудзи й більш ніж половина виробництва соняшникової олії. Постачання всіх цих товарів по всьому світу продовжують перериватися. Війна в Україні може призвести до бідності, злиднів і голоду до 1,7 мільярда людей – більше п'ятої частини людства.



Генеральний секретар ООН закликав міжнародні фінансові установи виділити фінансування для найбільш уразливих країн, допомогти урядам країн, що розвиваються, інвестувати в найбідніші та найуразливіші верстви населення шляхом посилення соціального захисту, а також працювати над реформуванням глобальної фінансової системи, щоб зменшити нерівність.

Постійна представниця Великої Британії при ООН Барбара Вудвард також вважає, що повномасштабна війна Росії проти України може призвести до швидкого поширення голоду на планеті.