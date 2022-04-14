Війна в Україні може призвести до злиднів та голоду понад 1,7 млрд людей, – генсек ООН
За оцінками експертів ООН, війна в Україні може призвести до бідності більше як одної п’ятої населення Землі
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш представив докладну аналітичну записку щодо кризи в галузі продовольства, енергетики та фінансів, яка може бути викликана війною, що розв’язала Росія проти України.
"Зараз ми зіткнулися зі штормом, який загрожує зруйнувати економіку країн, що розвиваються", – заявив він.
У записці йдеться, що Україна і Росія забезпечують 30 відсотків світового виробництва пшениці і ячменю, одну п'яту частину виробництва кукурудзи й більш ніж половина виробництва соняшникової олії. Постачання всіх цих товарів по всьому світу продовжують перериватися. Війна в Україні може призвести до бідності, злиднів і голоду до 1,7 мільярда людей – більше п'ятої частини людства.
Генеральний секретар ООН закликав міжнародні фінансові установи виділити фінансування для найбільш уразливих країн, допомогти урядам країн, що розвиваються, інвестувати в найбідніші та найуразливіші верстви населення шляхом посилення соціального захисту, а також працювати над реформуванням глобальної фінансової системи, щоб зменшити нерівність.
- Постійна представниця Великої Британії при ООН Барбара Вудвард також вважає, що повномасштабна війна Росії проти України може призвести до швидкого поширення голоду на планеті.
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