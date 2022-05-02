У портах України заблоковано понад 4 млн тонн зерна, - ООН

Про це заявив представник Всесвітньої продовольчої програми ООН Мартін Фрік, передає Радіо Свобода.



За його словами, багато країн залежать від постачання української пшениці.



"Голод не повинен бути зброєю", - сказав Фрік.



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Він закликав відновити постачання українського продовольства до інших країн, щоб пом'якшити глобальну кризу.

11 березня в ООН заявили, що напад Росії на Україну може призвести до глобального голоду у світі.

13 квітня Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш представив докладну аналітичну записку щодо кризи в галузі продовольства, енергетики та фінансів, яка може бути викликана війною, що розв’язала Росія проти України.