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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією У портах України заблоковано понад 4 млн тонн зерна, - ООН

У портах України заблоковано понад 4 млн тонн зерна, - ООН

2 травня, 2022 понедiлок
01:16
війна з Росією зерно пшениці

Майже чотири з половиною мільйона тонн зерна заблоковані у портах України, їх неможливо експортувати заблокованими шляхами через російське вторгнення

Про це заявив представник Всесвітньої продовольчої програми ООН Мартін Фрік, передає Радіо Свобода.

За його словами, багато країн залежать від постачання української пшениці.

"Голод не повинен бути зброєю", - сказав Фрік.

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Він закликав відновити постачання українського продовольства до інших країн, щоб пом'якшити глобальну кризу.

  • 11 березня в ООН заявили, що напад Росії на Україну може призвести до глобального голоду у світі. 
  • 13 квітня Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш представив докладну аналітичну записку щодо кризи в галузі продовольства, енергетики та фінансів, яка може бути викликана війною, що розв’язала Росія проти України.

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Економіка
ООН
зерно
продовольство
голод
продовольча криза
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