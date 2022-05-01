Війна Путіна проти українців загрожує голодом усьому світу, - американський конгресмен Макговерн

Таку думку висловив Джим Макговерн, який представляє штат Массачусетс у Палаті представників США, під час брифінгу у Ряшеві, Польща, який транслювався в етері телеканалу "Еспресо".



"Насправді Путін розвʼязав війну проти українського народу, але це також війна з найбільш вразливими верствами населення по всьому світу. Україна - це годувальниця, яка експорту зерно, і ми розуміємо, що наслідки війни будуть важкими. Це вплине на харчові програми всіх націй", - зазначив Макговерн.



Конгресмен додав, що всі нації намагаються побороти можливі проблеми з постачання продуктів, щоб запобігти голоду як в Україні, так і в усьому світі.



"Ми вже бачимо збільшення цін. Насправді існує велика перспектива голоду в майбутньому. Не знаю, яка людина могла свідомо йти на таке? Зараз президент Зеленський намагається знайти підтримку, бути гнучким у розумінні, що потрібно людям у першу чергу, особливо у конфліктних зонах. Ми також робимо все можливе, аби допомогти відправляти продовольство морем, щоб нагодувати інші країни", - зауважив Джим Макговерн.

11 березня в ООН заявили, що напад Росії на Україну може призвести до глобального голоду у світі.

13 квітня Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш представив докладну аналітичну записку щодо кризи в галузі продовольства, енергетики та фінансів, яка може бути викликана війною, що розв’язала Росія проти України.