Війна Путіна проти українців загрожує голодом усьому світу, - американський конгресмен Макговерн
Президент країни-агресорки Росії Володимир Путін розвʼязав війну проти українців та найвразливіших верств населення по всьому світу, яким загрожує голод
Таку думку висловив Джим Макговерн, який представляє штат Массачусетс у Палаті представників США, під час брифінгу у Ряшеві, Польща, який транслювався в етері телеканалу "Еспресо".
"Насправді Путін розвʼязав війну проти українського народу, але це також війна з найбільш вразливими верствами населення по всьому світу. Україна - це годувальниця, яка експорту зерно, і ми розуміємо, що наслідки війни будуть важкими. Це вплине на харчові програми всіх націй", - зазначив Макговерн.
Конгресмен додав, що всі нації намагаються побороти можливі проблеми з постачання продуктів, щоб запобігти голоду як в Україні, так і в усьому світі.
"Ми вже бачимо збільшення цін. Насправді існує велика перспектива голоду в майбутньому. Не знаю, яка людина могла свідомо йти на таке? Зараз президент Зеленський намагається знайти підтримку, бути гнучким у розумінні, що потрібно людям у першу чергу, особливо у конфліктних зонах. Ми також робимо все можливе, аби допомогти відправляти продовольство морем, щоб нагодувати інші країни", - зауважив Джим Макговерн.
- 11 березня в ООН заявили, що напад Росії на Україну може призвести до глобального голоду у світі.
- 13 квітня Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш представив докладну аналітичну записку щодо кризи в галузі продовольства, енергетики та фінансів, яка може бути викликана війною, що розв’язала Росія проти України.
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