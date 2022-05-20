Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Якщо морські порти України надалі будуть заблоковані, то вже цієї осені "привид голоду" буде виводити тисячі людей на вулиці, знищувати уряди й створювати реальні можливості для посилення радикальних ісламістських організацій, які будуть захоплювати одну провінцію за іншою, створювати проблеми тим урядам, які до того вважались стабільними", – наголосив журналіст.



Також Портников додав, що іншою загрозою є те, що жителі країн третього світу через голод та війни масово емігрують до європейських країн.



"Багато країн третього світу будуть охоплені новими конфліктами та війною. Мільйони людей з країн третього світу почнуть переїжджати, перепливати, перебігати до європейських країн і тут зустрінуться з інфраструктурою, яка і так знесилена прийняттям українських біженців…Це криза апокаліптичного характеру, а над цим всім – чорні крила Путіна", – сказав він.



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