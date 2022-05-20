На думку Путіна, блокада морських портів України — це те, що змусить Захід стати на коліна, — Портников
Публіцист, журналіст Віталій Портников переконаний, якщо українські морські порти не будуть розблоковані, то вже цьогоріч восени від голоду будуть страждати мільйони людей країн третього світу. Відтак вони будуть масово емігрувати до Європи
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Якщо морські порти України надалі будуть заблоковані, то вже цієї осені "привид голоду" буде виводити тисячі людей на вулиці, знищувати уряди й створювати реальні можливості для посилення радикальних ісламістських організацій, які будуть захоплювати одну провінцію за іншою, створювати проблеми тим урядам, які до того вважались стабільними", – наголосив журналіст.
Також Портников додав, що іншою загрозою є те, що жителі країн третього світу через голод та війни масово емігрують до європейських країн.
"Багато країн третього світу будуть охоплені новими конфліктами та війною. Мільйони людей з країн третього світу почнуть переїжджати, перепливати, перебігати до європейських країн і тут зустрінуться з інфраструктурою, яка і так знесилена прийняттям українських біженців…Це криза апокаліптичного характеру, а над цим всім – чорні крила Путіна", – сказав він.
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