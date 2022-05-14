Про це він заявив у своєму зверненні.

Президент повідомив, що щоденно займається питанням продовольчої безпеки. За його словами, усе більше країн світу усвідомлюють, що блокуванням Чорного моря для України та продовженням війни Росія ставить десятки інших держав перед загрозою цінової кризи на продовольчому ринку та голоду. Він зазначив, що це є ще однією мотивацією для антивоєнної коаліції разом діяти більш рішуче.

"Зараз підтримка для України й передусім зброєю означає роботу на недопущення глобального голоду. Чим швидше ми звільнимо нашу землю й гарантуємо Україні безпеку, тим швидше може відновитись нормальний стан продовольчого ринку", - наголосив Володимир Зеленський.

9 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що світові політики обговорюють можливий голод у низці країн через заблоковане Росією море для експорту української пшениці.

14 травня очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна робить усе можливе для експорту продовольства в Африку, але РФ має припинити підривати глобальну продовольчу безпеку.

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