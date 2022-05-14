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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Підтримка України означає недопущення глобального голоду, - Зеленський

Підтримка України означає недопущення глобального голоду, - Зеленський

14 травня, 2022 субота
23:52
війна з Росією Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що безпека України дасть змогу відновитися продовольчому ринку, а підтримка країни значить недопущення глобального голоду

Про це він заявив у своєму зверненні.

Президент повідомив, що щоденно займається питанням продовольчої безпеки. За його словами, усе більше країн світу усвідомлюють, що блокуванням Чорного моря для України та продовженням війни Росія ставить десятки інших держав перед загрозою цінової кризи на продовольчому ринку та голоду. Він зазначив, що це є ще однією мотивацією для антивоєнної коаліції разом діяти більш рішуче.

"Зараз підтримка для України й передусім зброєю означає роботу на недопущення глобального голоду. Чим швидше ми звільнимо нашу землю й гарантуємо Україні безпеку, тим швидше може відновитись нормальний стан продовольчого ринку", - наголосив Володимир Зеленський.

  • 9 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що світові політики обговорюють можливий голод у низці країн через заблоковане Росією море для експорту української пшениці.
  • 14 травня очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна робить усе можливе для експорту продовольства в Африку, але РФ має припинити підривати глобальну продовольчу безпеку.

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Володимир Зеленський
Чорне море
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