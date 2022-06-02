Україна розслідує вивезення Росією зерна з окупованих територій Херсонщини і Запоріжжя через кримські порти
Прокуратура розпочала розслідування незаконного вивезення викраденого Росією українського зерна через окупований Крим
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.
"За даними слідства, кілька суден під прапором РФ здійснюють незаконне ввезення на окуповану територію півострова викраденого з Херсонської та Запорізької областей зерна. Надалі окупанти переправляють його через закриті морські порти півострова Крим до третіх країн", - йдеться у повідомленні.
Згідно з даними прокуратури, Україна припинила функціонування всіх портів окупованої території АР Крим та м. Севастополя у липні 2014 року. Також порти півострова закриті для міжнародного судноплавства. Тому заходження суден під іноземним прапором кваліфікують як дії, що підривають суверенітет України та порушують норми національного законодавства.
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