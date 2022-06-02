Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

"За даними слідства, кілька суден під прапором РФ здійснюють незаконне ввезення на окуповану територію півострова викраденого з Херсонської та Запорізької областей зерна. Надалі окупанти переправляють його через закриті морські порти півострова Крим до третіх країн", - йдеться у повідомленні.

Згідно з даними прокуратури, Україна припинила функціонування всіх портів окупованої території АР Крим та м. Севастополя у липні 2014 року. Також порти півострова закриті для міжнародного судноплавства. Тому заходження суден під іноземним прапором кваліфікують як дії, що підривають суверенітет України та порушують норми національного законодавства.

11 травня ми повідомляли, що РФ у Чорному морі вже заблокувала близько 300 вантажних суден із зерновими культурами та іншим продовольством з України.

24 травня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав міжнародну спільноту не купувати у Росії зерно, яке вони вкрали в України.

Супутникові знімки Maxar показують, що російське вантажне судно, повне зерна, яке викрали з українських ферм, прибуло до сирійського порту Латакії.

30 травня радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна знайде моряків, які беруть участь у вивезенні викраденого Росією на окупованих територіях зерна.

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