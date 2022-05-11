Росія заблокувала близько 300 вантажних суден у Чорному морі, – Держдепартамент США

Про це інформує у твіттері Держдепартамент США.

Такі дії Росії загрожують голодом та недоїданням мільйонів людей, наголошують в американському відомстві.

"Якщо раніше Україна експортувала до 5 мільйонів тонн зерна на місяць, зараз це відвантаження, практично, припинилися через блокаду кремлем українських портів і майже 300 вантажних суден у Чорному морі", – зазначається в повідомленні.

У квітні Турецька влада заявила, що не відступить від позиції щодо пропуску російських кораблів до Чорного моря.

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