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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Доки не закінчиться війна, Туреччина не пропустить російські кораблі в Чорне море, – міністр оборони

Доки не закінчиться війна, Туреччина не пропустить російські кораблі в Чорне море, – міністр оборони

10 квітня, 2022 неділя
17:58
війна з Росією Туреччина

Турецька влада не відступить від позиції щодо пропуску російських кораблів до Чорного моря

Про це заявив турецький міністр оборони Хулусі Акар, передає TRHaber.

Відомо, що Туреччина контролює протоки Босфор і Дарданелли, які поєднують Чорне море з Егейським і Мармуровим.

"Ми будемо дотримуватися конвенції Монтре. Ми не пропускатимемо військові кораблі до Чорного моря", – заявив очільник Міноборони.

Конвенція Монтре про статус проток була ухвалена в 1936 році. Вона відновила суверенітет Туреччини над Босфором і Дарданеллами. Анкара має право відкривати та закривати там прохід військовим кораблям.

  • Нагадаємо, Росія поскаржилася турецьким чиновникам на використання українськими військовими безпілотників Bayraktar турецького виробництва.

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Туреччина
Чорне море
кораблі
війна новини
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