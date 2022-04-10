Доки не закінчиться війна, Туреччина не пропустить російські кораблі в Чорне море, – міністр оборони

Про це заявив турецький міністр оборони Хулусі Акар, передає TRHaber.

Відомо, що Туреччина контролює протоки Босфор і Дарданелли, які поєднують Чорне море з Егейським і Мармуровим.

"Ми будемо дотримуватися конвенції Монтре. Ми не пропускатимемо військові кораблі до Чорного моря", – заявив очільник Міноборони.

Конвенція Монтре про статус проток була ухвалена в 1936 році. Вона відновила суверенітет Туреччини над Босфором і Дарданеллами. Анкара має право відкривати та закривати там прохід військовим кораблям.

Нагадаємо, Росія поскаржилася турецьким чиновникам на використання українськими військовими безпілотників Bayraktar турецького виробництва.