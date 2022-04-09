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Росія поскаржилась Туреччині на використання Україною Байрактарів

9 квітня, 2022 субота
11:31
Світ Байрактар

Росія поскаржилася турецьким чиновникам на використання українськими військовими безпілотників Bayraktar турецького виробництва

Про це заявив турецький чиновник, повідомляє CNN.

За його словами, росіяни іноді скаржаться Туреччині на використання Україною дронів турецького виробництва.

Анкара повідомила Москві, що турецький виробник безпілотників Baykar Technologies є приватною компанією і закупівля Україною пристроїв була завершена до повномасштабної війни з РФ.

Зазначається, що дрони Bayraktar TB2 компанії Baykar є одним із найефективніших видів зброї у арсеналі українських військових.

Технологічний директор компанії Сельчук Байрактар, який також є зятем президента Туреччини Ердогана, сказав, що безпілотник "робить те, для чого він був розроблений, і для цього його модернізували".

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Туреччина
війна з Росією
безпілотники
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