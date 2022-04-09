Росія поскаржилась Туреччині на використання Україною Байрактарів

Про це заявив турецький чиновник, повідомляє CNN.



За його словами, росіяни іноді скаржаться Туреччині на використання Україною дронів турецького виробництва.



Анкара повідомила Москві, що турецький виробник безпілотників Baykar Technologies є приватною компанією і закупівля Україною пристроїв була завершена до повномасштабної війни з РФ.



Зазначається, що дрони Bayraktar TB2 компанії Baykar є одним із найефективніших видів зброї у арсеналі українських військових.



Технологічний директор компанії Сельчук Байрактар, який також є зятем президента Туреччини Ердогана, сказав, що безпілотник "робить те, для чого він був розроблений, і для цього його модернізували".



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