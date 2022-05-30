У кожному порту на мародерів чекатиме Інтерпол з ордером на арешт, - Подоляк про судна, які вивозять крадене українське зерно до Сирії
Радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна знайде моряків, які беруть участь у вивезенні викраденого Росією на окупованих територіях зерна
Про це він написав у Twitter.
"Росія продовжує вивозити в Сирію криваве українське зерно. Кожен моряк, який бере участь у схемі і допомагає реалізовувати майно, набуте злочинним шляхом, буде ідентифікований і поданий в міжнародний розшук. У кожному порту світу мародерів чекатиме Інтерпол з ордером на арешт", - зазначив Подоляк.
- За даними CNN, нові супутникові знімки Maxar показують, що російське вантажне судно, повне зерна, яке викрали з українських ферм, прибуло до сирійського порту Латакії. Це другий його рейс за останній місяць.
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