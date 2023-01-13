Верховна Рада позбавила мандатів Медведчука, Козака, Деркача, Кузьміна та Аксьонова

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Прикметно, що за позбавлення мандатів проросійських депутатів через їхню втрату громадянства проголосували так:

"За" позбавлення мандату Віктора Медведчука — 320 голосів;

"За" позбавлення мандату Тараса Козака — 317 голосів;

"За" позбавлення мандату Андрія Деркача — 314 голосів;

"За" позбавлення мандату Рената Кузьміна — 319 голосів.

Через власну заяву також лишили мандату Андрія Аксьонова: "за" позбавлення проголосували 294 депутати.

10 січня стало відомо, що президент Володимир Зеленський позбавив нардепів Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача і Рената Кузьміна громадянства України. Це він зробив на підставі матеріалів, які були підготовлені СБУ та Державною міграційною службою України.

Нардепи Медведчук, Козак і Кузьмін є членами фракції ОПЗЖ, Деркач є позафракційним нардепом. Кузьмін і Деркач оголошені в розшук за підозрою в держзраді, Козак виїхав із України до початку повномасштабної війни, кума Путіна Медведчука передали Росії в обмін на українських полонених.

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