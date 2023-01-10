Зеленський позбавив Медведчука, Деркача, Козака і Кузьміна громадянства України

Про це повідомив у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський.

"На підставі матеріалів, які були підготовлені СБУ та Державною міграційною службою України, та відповідно до Конституції нашої держави я ухвалив рішення про припинення громадянства чотирьох осіб: Деркача Андрія Леонідовича, Козака Тараса Романовича, Кузьміна Рената Равелійовича і Медведчука Віктора Володимировича. Якщо народні обранці обирають службу не народу України, а вбивцям, які прийшли в Україну, то й наші дії будуть відповідними. І це не останні такі рішення. Служби працюють", - сказав Зеленський.

Нардепи Медведчук, Козак і Кузьмін є членами фракції ОПЗЖ, Деркач є позафракційним нардепом. Після позбавлення громадянства України вони мають втратити депутатські мандати.

Кузьмін і Деркач оголошені в розшук за підозрою в держзраді, Козак виїхав із України до початку повномасштабної війни, кума Путіна Медведчука передали Росії в обмін на українських полонених.

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