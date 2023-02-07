Компанії дружини Медведчука Марченко фінансували росгвардію та російське МВС у Криму: СБУ викрила масштабну схему
Служба безпеки ліквідувала масштабну схему підпільного фінансування російських окупаційних угруповань з боку України. До організації оборудки причетна Оксана Марченко, дружина підозрюваного у державній зраді Віктора Медведчука
Про це передає пресслужба СБУ.
Саме Марченко є кінцевим бенефіціаром мережі київських компаній і підприємства в окупованій Ялті, які переводили мільйонні суми на рахунки росгвардії та МВС РФ в окупованому Криму.
"Ці компанії платили рашистам нібито за "охорону нерухомості Медведчука" на території півострова", - кажуть у СБУ.
Крім цього, бізнес-структура Марченко регулярно поповнювала російський бюджет у вигляді сплати податків і зборів. Так, загальна сума здійснених платежів на користь країни-агресорки становить понад 50 млн у гривневому еквіваленті.
Правоохоронці встановили, що для реалізації схеми Марченко зареєструвала у Ялті товариство зі статутним капіталом у понад 1 млрд російських рублів. Для його створення задіяла активи трьох підконтрольних інвестиційних компаній, які розташовані у Києві.
"Потім кримська фірма підписала відповідні "охоронні угоди" зі структурами росгвардії та МВС РФ", - йдеться в повідомленні.
Згодом, після початку повномасштабного вторгнення РФ компанія Марченко продовжила фінансувати бюджет росіян.
Під час 11 обшуків на об’єктах нерухомості дружини Медведчука, офісах її київських компаній та за адресами проживання їхніх топменеджерів співробітники СБУ виявили:
▪️ документи, комп’ютери, флешки та мобільні телефони із доказами оборудок
▪️ печатки та банківські картки, які використовували у незаконній діяльності
На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили Оксані Марченко та очільниці афілійованої фірми у Криму про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).
Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру керівникам трьох київських компаній, причетних до злочинної схеми.
Зловмисникам загрожує покарання до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.
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- 13 січня депутати Верховної Ради проголосували за позбавлення мандатів нардепів Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача, Андрія Аксьонова й Рената Кузьміна.
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