Суд наклав арешт на приховані активи Марченко на суму понад 440 млн грн
За матеріалами Служби безпеки України суд арештував активи дружини Медведчука Оксани Марченко на суму понад 440 млн грн
Про це інформує СБУ.
Суд заарештував 6,8% акцій запорізького ПАТ "Електрометалургійний завод "Дніпроспецсталь" ім. А.М. Кузьміна", що спеціалізується на промисловому виробництві близько 1 тис. видів сталі та металовиробів. Акціями Марченко володіє через три офшорні компанії.
Арешт активів допоможе убезпечити їх від перереєстрації на підставних осіб. Також надалі він дозволить передати їх на користь України.
- 29 серпня 2022 року у Стрийському районі Львівщини арештували три земельні ділянки вартістю понад 2 мільйони гривень, які належать Оксані Марченко, дружині Віктора Медведчука.
- 7 лютого стало відомо, що компанії дружини Медведчука Марченко фінансували росгвардію та російське МВС у Криму. Їй оголосили підозру, а згодом викликали на допит до управління СБУ в Івано-Франківську.
- 23 лютого суд наклав арешт на активи та майно екстелеведучої Оксани Марченко, дружини екснардепа Віктора Медведчука, яка підозрюється у фінансуванні російських окупаційних угруповань.
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