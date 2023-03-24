Суд наклав арешт на приховані активи Марченко на суму понад 440 млн грн

Про це інформує СБУ.

Суд заарештував 6,8% акцій запорізького ПАТ "Електрометалургійний завод "Дніпроспецсталь" ім. А.М. Кузьміна", що спеціалізується на промисловому виробництві близько 1 тис. видів сталі та металовиробів. Акціями Марченко володіє через три офшорні компанії.

Арешт активів допоможе убезпечити їх від перереєстрації на підставних осіб. Також надалі він дозволить передати їх на користь України.