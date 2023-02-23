Акції, будинки, авто: суд арештував майно дружини Медведчука Оксани Марченко на понад 5,6 млрд грн
Суд наклав арешт на активи та майно екстелеведучої Оксани Марченко, дружини екснардепа Віктора Медведчука, яка підозрюється у фінансуванні російських окупаційних угруповань
Про це повідомили у Службі безпеки України.
"Рішення суду стосується пакетів по 14% акцій у двох обленерго та понад 4% у третьому, якими Марченко володіє через п’ять офшорних компаній. Також накладено арешт на 2 земельні ділянки, 4 житлових будинки у Києві та Криму і 10 автомобілів, які належать фігурантці", - йдеться у повідомленні.
Також арештовано активи Марченко у 18 інвестиційних, агропромислових, телекомунікаційних та інших підприємствах.
"Серед них – київські компанії "Терра-Інвест", "Укркапітал" і "Спорт-Тур", які дружина Медведчука використовувала для проведення підривної діяльності проти України. Саме вони заснували фірму за законами РФ, через яку Марченко переводила мільйонні суми на рахунки росгвардії та МВС РФ в окупованому Криму, а також сплачувала "податки" до російського бюджету", - зазначили у спецслужбі.
Загальна вартість арештованих активів становить більше ніж 5,6 млрд грн.
- 7 лютого стало відомо, що компанії дружини Медведчука Марченко фінансували росгвардію та російське МВС у Криму. Їй оголосили підозру за ч. 3 ст. 110-2 ККУ (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України). Наразі за цією ж статтею повідомлено про підозру і топменеджеру "Укркапіталу" і "Спорт-Туру". Зловмисника затримано та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
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