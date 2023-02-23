Про це повідомили у Службі безпеки України.

"Рішення суду стосується пакетів по 14% акцій у двох обленерго та понад 4% у третьому, якими Марченко володіє через п’ять офшорних компаній. Також накладено арешт на 2 земельні ділянки, 4 житлових будинки у Києві та Криму і 10 автомобілів, які належать фігурантці", - йдеться у повідомленні.

Також арештовано активи Марченко у 18 інвестиційних, агропромислових, телекомунікаційних та інших підприємствах.

"Серед них – київські компанії "Терра-Інвест", "Укркапітал" і "Спорт-Тур", які дружина Медведчука використовувала для проведення підривної діяльності проти України. Саме вони заснували фірму за законами РФ, через яку Марченко переводила мільйонні суми на рахунки росгвардії та МВС РФ в окупованому Криму, а також сплачувала "податки" до російського бюджету", - зазначили у спецслужбі.

Загальна вартість арештованих активів становить більше ніж 5,6 млрд грн.