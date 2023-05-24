Екснардепа від забороненої ОПЗЖ Медведчука позбавили статусу адвоката
Екснардеп від ОПЗЖ Віктор Медведчук, підозрюваний у держзраді, 24 травня був позбавлений статусу адвоката і відповідно права на адвокатську діяльність
Про це повідомив депутат Київської обласної ради Роман Титикало.
"Медведчук більше не адвокат. Історична справедливість відбулась. Дисциплінарна палата КДКА Київської області щойно задовольнила нашу з Іллею Костіним (партнер адвокатського об'єднання "Правовий альянс", – ред.) скаргу та позбавила Медведчука права на адвокатську діяльність", - написав він.
Депутат зазначив, що над цим він працював із 2016 року.
Водночас глава КДКА Володимир Поліщук підтвердив LIGA.net цю інформацію, зазначивши, що 24 травня "ухвалили дисциплінарне рішення щодо позбавлення його (Медведчука, — ред.) статусу адвоката".
Варто зазначити, що Медведчук є доктором юридичних наук із 1997 року, має почесне звання Заслуженого юриста України. У 1980 році був адвокатом відомого українського письменника й дисидента Василя Стуса.
Нагадаємо, що 21 вересня 2022 року Медведчука обміняли на полонених українських захисників. Нині він перебуває в Росії.
У вересні 2022 року суд остаточно заборонив діяльність партії ОПЗЖ, одним із лідерів якої був Віктор Медведчук.
- У січні 2023 року Верховна Рада позбавила Медведчука мандата. Також президент України Володимир Зеленський позбавив його громадянства.
- У лютому стало відомо, що Медведчук подав позов проти Ради щодо визнання незаконною процедури позбавлення його депутатського мандата.
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