СБУ оголосило у розшук дружину Медведчука Оксану Марченко

Про це йдеться на сайті МВС.

Зазначили, що Марченко оголосило в розшук головне управління СБУ в Івано-Франківській області. Її звинувачують за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України. Вона, начебто, зникла 24 березня. Також зазначено, що вона переховується від органів досудового розслідування.