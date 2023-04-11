СБУ оголосило у розшук дружину Медведчука Оксану Марченко
Служба безпеки України оголосила у розшук Оксану Марченку — дружину колишнього народного депутата, кума Путіна, Віктора Медведчука
Про це йдеться на сайті МВС.
Зазначили, що Марченко оголосило в розшук головне управління СБУ в Івано-Франківській області. Її звинувачують за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України. Вона, начебто, зникла 24 березня. Також зазначено, що вона переховується від органів досудового розслідування.
- 29 серпня 2022 року у Стрийському районі Львівщини арештували три земельні ділянки вартістю понад 2 мільйони гривень, які належать Оксані Марченко, дружині Віктора Медведчука.
- 7 лютого стало відомо, що компанії дружини Медведчука Марченко фінансували росгвардію та російське МВС у Криму. Їй оголосили підозру, а згодом викликали на допит до управління СБУ в Івано-Франківську.
- 23 лютого суд наклав арешт на активи та майно Марченко, яка підозрюється у фінансуванні російських окупаційних угруповань.
- 5 квітня біля Славська на Львівщині арештували земельні ділянки Оксани Марченко вартістю 17,5 млн грн., яку під будівництво готелю незаконно передав сколівський чиновник. Йдеться про сільськогосподарські та рекреаційні землі.
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