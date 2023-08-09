Про це інформує Рух ЧЕСНО з посиланням на адвоката Романа Титикала, саме за його скаргою з адвокатом Іллею Костіним.

"Позов не має перспектив, оскільки немає підстав для його задоволення. Є два варіанти розвитку подій. Враховуючи, що Медведчук має зв’язки у судовій, правоохоронній та адвокатській спільнотах - я не виключаю спроби добитися позитивного рішення суду. Але це малоймовірно. З іншого боку, підозрюю, що це може робитися для піару не на українську аудиторію, а на московитів. У своїх поясненнях, які Медведчук подавав до КДКА (Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Київської області, - ред.), він обґрунтовував мотиви подачі скарги й відкриття дисциплінарного провадження тим, що це начебто пов’язано з політичним переслідуванням та начебто репресіями через його політичні погляди", - розповів Титикало.

Фото: Скрін Рух ЧЕСНО

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Адвокат заявив, що Київський окружний адміністративний суд не відкривав провадження у звичайних справах місяцями, але в цій справі все відбулося дуже оперативно.

Інтереси Медведчука у справі про держзраду представляє Олексій Калінніков, який є викладачем у Вищій школі адвокатури НААУ, яку очолює соратниця Медведчука Лідія Ізовітова. Раніше Калінніков також захищав втікача Віктора Пшонку та представляв інтереси друкарні "Новий світ", яка випустила декілька книг Віктора Януковича і заплатила йому найбільший в історії України письменницький гонорар - майже 16,5 млн гривень.

Що відомо про діяльність Медведчука в Україні

Варто зазначити, що Медведчук є доктором юридичних наук із 1997 року, має почесне звання Заслуженого юриста України. У 1980 році був адвокатом відомого українського письменника й дисидента Василя Стуса.

У вересні 2022 року суд остаточно заборонив діяльність партії ОПЗЖ, одним із лідерів якої був Віктор Медведчук.

21 вересня тогоріч Медведчука обміняли на полонених українських захисників. Нині він перебуває в Росії.

У січні 2023 року Верховна Рада позбавила Медведчука мандата. Також президент України Володимир Зеленський позбавив його громадянства.

У лютому стало відомо, що Медведчук подав позов проти Ради щодо визнання незаконною процедури позбавлення його депутатського мандата.

28 лютого стало відомо, що колишні народні депутати Віктор Медведчук і Тарас Козак записали свій будівельний бізнес вартістю сотні мільйонів гривень на 62-річну львів'янку.

24 травня цього року кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Київської області позбавила Віктора Медведчука права на зайняття адвокатською діяльністю.

У червні ДБР передало на потреби однієї з бригад Збройних Сил України 17 автомобілів, арештованих у родичів Медведчука та Козака. Вартість транспортних засобів становить 1,1 млн доларів.

Екснардеп від ОПЗЖ Віктор Медведчук, підозрюваний у держзраді, 24 травня був позбавлений статусу адвоката і відповідно права на адвокатську діяльність