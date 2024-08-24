Бійтеся простих рішень
"Офіс простих рішень та результатів" - ідеальна назва будь-якої популістської ініціативи та установи
Можна лише подякувати Саакашвілі за те, що він, взірцевий політик-популіст, знайшов таке влучне формулювання.
Цей офіс працював у людській культурі з давніх-давен. Достатньо було Мойсею піднятися до Бога на гору за інструкціями на сорок днів (Вихід, 24:18), як Аарон, на прохання народу, відкрив офіс простих рішень та результатів під горою (Вихід, 32:1–2), через що Бог ледь не винищив свій обраний народ, і лише в останню мить пристав на благання Мойсея (Вихід, 32:10–11).
І таких прикладів в історії вдосталь.
Читайте також: Дивно чути про якусь політику чи стратегію за абсолютної відсутності таких
Зараз філія цього всесвітнього офісу в Україні дещо вщухла, натомість розгорнули шалену активність його філії у Франції та Сполучених Штатах.
Але світ став настільки взаємозалежним, що через прості рішення там винищення може спіткати когось у зовсім іншому місці — зокрема й в Україні.
Що більше ми свідомі цієї постійної загрози, до якої особливо вразливі демократичні суспільства, то більше в нас шансів її мінімізувати.
Бійтеся простих рішень, вони ніколи не доводять до добра.
Про автора. Олексій Панич, філософ, член Українського центру Міжнародного ПЕН-клубу, блогер.
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.04 Купівля 41.04Продаж 41.52
- EUR Купівля 45.52Продаж 46.22
- Актуальне
- Важливе