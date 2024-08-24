Можна лише подякувати Саакашвілі за те, що він, взірцевий політик-популіст, знайшов таке влучне формулювання.

Цей офіс працював у людській культурі з давніх-давен. Достатньо було Мойсею піднятися до Бога на гору за інструкціями на сорок днів (Вихід, 24:18), як Аарон, на прохання народу, відкрив офіс простих рішень та результатів під горою (Вихід, 32:1–2), через що Бог ледь не винищив свій обраний народ, і лише в останню мить пристав на благання Мойсея (Вихід, 32:10–11).

І таких прикладів в історії вдосталь.

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Зараз філія цього всесвітнього офісу в Україні дещо вщухла, натомість розгорнули шалену активність його філії у Франції та Сполучених Штатах.

Але світ став настільки взаємозалежним, що через прості рішення там винищення може спіткати когось у зовсім іншому місці — зокрема й в Україні.

Що більше ми свідомі цієї постійної загрози, до якої особливо вразливі демократичні суспільства, то більше в нас шансів її мінімізувати.

Бійтеся простих рішень, вони ніколи не доводять до добра.

Джерело

Про автора. Олексій Панич, філософ, член Українського центру Міжнародного ПЕН-клубу, блогер.

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