Санкції проти РФ повинні залишатися в нашому пріоритеті та розширюватись, - посол Канади
Країни Великої сімки (G7) повинні тримати у фокусі питання продовження та посилення санкцій проти Росії, а також унеможливлення їх обходу
Про це сказала Пані Посол Канади в Україні Наталка Цмоць під час спеціальної події Київського безпекового форуму, організованого фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".
"Ми всі повинні пам’ятати причини, з яких Росія була виключена з G7. Це сталось у 2016 році після анексії Криму. Канада не готова міняти поточний стан речей з членством цієї країни в організації, та буде наполягати на своєму", - зазначила вона.
Пані Посол нагадала, що головуючи в G7, міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі провела ряд зустрічей на полях Мюнхенської конференції з безпеки, зокрема з українським колегою Андрієм Сибігою.
"І це свідчить, що Україна значною мірою залишається в центрі уваги і в пріоритеті. Я б сказала, що цей пріоритет має дві складові: важливо працювати разом з G7 над посиленням підтримки України в різні способи. Друга складова – продовжувати здійснювати тиск на Росію: дипломатичний, економічний, фінансовий, встановлювати граничні ціни на нафту", - підкреслила дипломатка.
На переконання Наталки Цмоць, "санкції працюють".
"Вони повинні залишатися нашим пріоритетом, а також включати більш нові сфери. А також неможливість РФ обходу цих санкцій. Дуже важливо, що G7 продовжує підтримувати Україну. В плані двосторонніх відносин з Україною – для Канади не змінилося нічого", - підсумувала вона.
- США виступили проти згадки Росії як агресора у заяві G7 до третіх роковин повномасштабного вторгнення в Україну.
- 18 лютого державний секретар США Марко Рубіо після переговорів американської сторони з російською в Ер-Ріяді заявив, що для закінчення війни в Україні всі сторони мають піти на поступки.
- Водночас в ISW вважають, що переговори Росії зі США не продемонстрували ознак, що Кремль готовий іти на поступки задля припинення війни в Україні.
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