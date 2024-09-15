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Головна Економіка США схильні дозволити удари вглиб РФ, оскільки бояться паралічу українських АЕС, - Politico

США схильні дозволити удари вглиб РФ, оскільки бояться паралічу українських АЕС, - Politico

Катерина Ганжа
15 вересня, 2024 неділя
19:47
Економіка США Україна

Наразі Вашингтон не готовий дозволити Україні бити американськими ракетами великої дальності по російських аеродромах, однак він може зняти обмеження на застосування ракет Storm Shadow, які використовують американські технології

Зміст

Про це пише Politico.

"Я хотів би, щоб адміністрація Байдена висловила більш відверту позицію, яка б стверджувала, що немає причин, чому Україна не повинна давати відсіч. Росія атакує Україну з усіх цих об’єктів по всій Росії. Немає жодних причин для існування табу. Але я не думаю, що Байден санкціонує використання ракет США для ударів по російських аеродромах, хоча британцям може бути дозволено діяти без заперечень США", - сказав виданню колишній представник США в НАТО Курт Волкер.

Українські енергетики, як зазначають співрозмовники видання, побоюються, що прийдешня зима може стати "переломною точкою для України в енергетичній війні", адже російські командири змінюють тактику авіаударів, "навчившись на невдалих спробах зруйнувати енергосистему країни".

"Останні поставки іранських балістичних ракет Fath-360 до Росії допоможуть їм у цьому", - зазначають автори.

За даними видання, українські офіційні особи очікують, що Росія використовуватиме ці ракети, радіус дії яких становить 120 кілометрів, щоб доповнити свої плануючі бомби для націлювання на логістичні та комунікаційні центри та склади боєприпасів у тилу на лінії фронту.

Це, своєю чергою, дасть Росії можливість зосередити власні ракети великої дальності на цивільній інфраструктурі. Зокрема, і на енергетичній системі, кажуть в Politico.

Як розповів виданню експерт з питань енергетики Михайло Гончар, під прицілом опинилися ключові підстанції, що живлять електроенергією під високою напругою українські атомні електростанції в Рівному, Хмельницькому та Южноукраїнську.

За його словами, якщо вивести з ладу ці підстанції, реактори доведеться швидко зупинити, інакше це може спровокувати "ядерний інцидент".

"Це те, що росіяни прагнуть зробити – вдарити по ключових підстанціях", - наголосив він.

Politico наголошує, що наразі 55% електроенергії в Україні виробляється трьома діючими атомними електростанціями. Ще одна – Запорізька, яка є найбільшою атомною станцією в Європі. Вона була захоплена Росією у 2022 році й значною мірою зупинена.

Російські ракетні удари та удари безпілотниками знищили 9 гігаватів електрогенеруючих потужностей країни. Це – половина пікового зимового споживання. При цьому 80% теплової генерації на вугільних і газових електростанціях і третина потужностей гідроелектростанцій були знищені внаслідок атак.

"Минулого року Росія намагалася ізолювати ці атомні електростанції, зосередившись на знищенні української системи передачі енергії. Вона цілила по постачанню електроенергії споживачам і підприємствам, але була заскочена українською винахідливістю і спантеличена імпровізованими ремонтами та перенаправленням маршрутів. Але якщо паралізувати три атомні електростанції, це стане кінцем для України в енергетичній війні: зменшиться її бойова здатність, економіка зазнає краху, а позиція в разі початку мирних переговорів значно послабиться", - кажуть в Politico.

Читайте також: Удари по РФ західною зброєю: коли партнери можуть дати дозвіл та чим битиме Україна

За словами офіційних осіб у Києві, з якими поспілкувалося видання, саме страх, що це станеться, був одним із факторів, який змусив адміністрацію Байдена переглянути обмеження, в тому числі на американські системи ATACMS і британські Storm Shadow.

Вашингтон здригнувся, коли наприкінці серпня російські авіаудари почали націлюватися на головні підстанції, що постачають електроенергію на атомні електростанції.

"Це сконцентрувало розуми", - сказав виданню один український чиновник на умовах анонімності.

Зі свого боку, українські урядовці сподіваються, що перспектива колапсу енергетичної системи зрештою переважить побоювання Вашингтона щодо ескалації, які так часто змушують західних союзників нервувати, коли вони вирішують, що постачати Україні, в яких кількостях і що Україна може зробити з тим, що їй надають.

Вони скаржаться на те, що Захід дозволяє російським погрозам формувати свою політику і намагатися управляти ескалацією на основі страху.

  • Перед цим британська газета The Guardian поінформувала: Сполучені Штати та Велика Британія дозволили ЗСУ удари далекобійними ракетами по об'єктах на території Росії, але не оголосили про це офіційно
Теги:
Світ
Україна
Росія
Джо Байден
Війна з Росією
опалювальний сезон
США
Велика Британiя
зброя для України
блекаут
Енергетика
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