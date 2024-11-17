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Під час ранкової атаки Сили оборони збили 102 ракети та 42 БПЛА

Ксенія Золотова
17 листопада, 2024 неділя
12:32
Війна з Росією шахеди, ППО, ЗСУ

Уранці неділі, 17 листопада, під час масованої комбінованої російської атаки Сили оборони України збили 144 повітряних цілей, зокрема, 102 ракет та 42 БПЛА

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Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

У ніч на 17 листопада 2024 року (із 20.00 16 листопада) російські окупанти здійснили масований комбінований удар по об’єктах енергетичного сектору України ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БПЛА типу Shahed.

Загалом, за попередніми даними, радіотехнічними військами Повітряних Сил ЗС України виявлено та здійснено супровід 210 повітряних цілей противника — 120 ракет та 90 БПЛА.

Щодо типів:

  • 1 гіперзвукова корабельна ракета 3М22 “Циркон”;
  • 8 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал»;
  • 101 крилата ракета Х-101, «Калібр»;
  • 1 балістична ракета «Іскандер-М»;
  • 4 крилаті/протирадіолокаційні ракети Х-22/Х-31П;
  • 5 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;
  • 90 ударних БПЛА/дронів невстановленого типу.

За даними ПС, до повітряного нападу РФ залучила 7 стратегічних бомбардувальників Ту-160 та 16 Ту-95МС, 2 дальніх бомбардувальники Ту-22М3, 5 винищувачів-бомбардувальників Су-34, 4 винищувачі Су-27, 10 винищувачів МіГ-31К, 4 кораблі — носії крилатих ракет.

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"Протягом ночі за маршрутом слідування ракет та дронів працювали усі наявні сили та засоби протиповітряної оборони. Залучалась авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України", - зауважили українські військові.

За попередніми даними, станом на 12.00 є інформація про збиття 144 повітряних цілей —102 ракет та 42 БПЛА:

  • 1 гіперзвукової корабельної ракети 3М22 “Циркон”;
  • 7 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал»;
  • 85 крилатих ракет Х-101,«Калібр»;
  • 4 крилатих/протирадіолокаційних ракет Х-22/Х-31П;
  • 5 керованих авіаційних ракет Х-59/69;
  • 42 ударних БПЛА/дронів невстановленого типу (із районів Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ.).

Внаслідок активної протидії Сил оборони 41 ворожий БПЛА локаційно втрачено у різних регіонах України, ще 2 БПЛА полетіли в бік Росії та тимчасово окупованої території.

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Протиповітряна оборона працювала майже в усіх регіонах України — у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Одеській, Миколаївській, Запорізькій, Дніпропетровській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Рівненській, Волинській та Львівській областях.

  • Уранці неділі, 17 листопада, російські окупанти здійснили масовану атаку на Україну. Для комбінованого удару ворог застосував ударні безпілотники, а також крилаті й балістичні ракети. Під ударом опинилися енергооб'єкти в низці регіонів.
Теги:
Новини
Україна
Росія
ППО
російська армія
безпілотник
ракетний удар
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