Росія застосувала всі ракети, які змогли накопичити за 2,5 місяці, - авіаексперт Храпчинський

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Сьогодні була одна із наймасштабніших атак за весь період повномасштабного вторгнення. Ключовим моментом сьогодні стало те, що для цієї атаки росіяни залучили стратегічні бомбардувальники Ту-160. Від початку повномасштабного вторгнення росіяни вже використовували ці літаки для обстрілів території України, втім, дуже берегли їх, бо розуміють, що вони мають обмежений ресурс. Сьогодні ми побачили, що вони підняли все, що може літати. Зокрема, Ту-95, Ту-22М3, Ту-160 та Міг-31", - пояснив Храпчинський.

Авіаексперт також розповів, що Росія все ще зберігає можливість виробляти ракети різних типів, втім, через санкції вже відчувається певний дефіцит та подорожчання компонентів для виробництва.

"Сьогодні ми побачили, що під час атаки застосували майже всі види ракетного озброєння, яке в них є. Вони атакували балістичними, аеробалістичними ракетами, ракетами "Циркон" і т. д. Тобто, Росія застосовувала все, що вони змогли накопичити за 2,5 місяці. Зараз ми отримаємо аналіз уламків від ракет. Оскільки, дуже важливо зрозуміти дати випуску цих ракет. Адже, я переконаний, що якщо вони піднімали Ту-160, то були запущені ракети Х-55 старого радянського зразка. Цей тип ракет розроблявся для того, щоб ввести в оману ППО противника, або для навантаження ППО. Звісно за аналізом уламків ракет ми зможемо зробити висновки про спроможності виробництва у РФ. Втім, найкращими санкціями проти такого виробництва будуть самі ракети, які по цих обʼєктах прилітають, але варто зауважити, що деякі компоненти для виробництва ракет у Росії дійсно подорожчали. Хоча, найдієвішою санкцією проти РФ буде щонайменше 30 ракет Tomahawk по заводу з виробництва ракетного озброєння", - додав він.