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Нові російські атаки по українських підстанціях можуть призвести до масштабних блекаутів, - Greenpeace

Юлія Лаврук
20 листопада, 2024 середа
16:59
Війна з Росією електроенергія

Ядерні експерти Greenpeace зазначили, що українські АЕС перебувають під високою загрозою та закликали МАГАТЕ діяти більш рішуче, аби уникнути потенційної ядерної катастрофи

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Про це йдеться у пресрелізі Greenpeace.

Там зазначили, що російська атака 17 листопада була навмисно спрямована на найважливіші електричні підстанції України, які є критичними для функціонування атомних електростанцій. 

Експерти пояснили, що охолодження високорадіоактивного ядерного палива в дев'яти активних зонах дев'яти діючих реакторів і дев'яти басейнів витримки залежить від стабільного постачання електроенергії з української електромережі. 

"Якщо зовнішнє електропостачання буде відключено через подальші російські атаки на підстанції, то атомні станції залежатимуть від роботи аварійних дизельних генераторів і акумуляторів на місці. Їх може вистачити лише на 7-10 днів. За цей час необхідно відновити зв'язок з мережею, інакше ядерна катастрофа стане майже неминучою", - зазначили в організації.

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Ядерний експерт Greenpeace Україна Шон Берні зазначив, що вся програма безпеки українського парку ядерних реакторів "перебуває під підвищеним ризиком катастрофічного збою". 

"МАГАТЕ, попри неодноразові попередження про заплановані російські атаки на українські атомні електростанції, відвідало електропідстанції лише двічі за майже три місяці. Їм необхідно негайно, поки ще не пізно, здійснити повномасштабне розгортання свого персоналу на електропідстанціях", - наголосив Берні.

Greenpeace Центральної та Східної Європи (ЦСЄ) закликало членів Ради директорів МАГАТЕ тиснути на секретаріат МАГАТЕ, щоб він діяв "негайно й ефективно, щоб запобігти небезпеці ядерної катастрофи".

"МАГАТЕ має протистояти російському тиску і захистити Європу від потенційної ядерної катастрофи, яку можна порівняти з Фукусімою у 2011 році або навіть Чорнобилем у 1986 році з потенційно величезними радіаційними наслідками", - йдеться в повідомленні.

  • Вранці 17 листопада російські окупанти здійснили масовану атаку на Україну. Для комбінованого удару ворог застосував ударні безпілотники, а також крилаті й балістичні ракети. Під ударом опинилися енергооб'єкти в низці регіонів.
  • Після цієї атаки Україна зменшила потужність більшості своїх ядерних реакторів, які залишаються під контролем держави
Теги:
Новини
Світ
Україна
атомна енергетика
ядерна небезпека
блекаут
МАГАТЕ
Енергетика
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