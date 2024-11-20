Нові російські атаки по українських підстанціях можуть призвести до масштабних блекаутів, - Greenpeace

Про це йдеться у пресрелізі Greenpeace.

Там зазначили, що російська атака 17 листопада була навмисно спрямована на найважливіші електричні підстанції України, які є критичними для функціонування атомних електростанцій.

Експерти пояснили, що охолодження високорадіоактивного ядерного палива в дев'яти активних зонах дев'яти діючих реакторів і дев'яти басейнів витримки залежить від стабільного постачання електроенергії з української електромережі.

"Якщо зовнішнє електропостачання буде відключено через подальші російські атаки на підстанції, то атомні станції залежатимуть від роботи аварійних дизельних генераторів і акумуляторів на місці. Їх може вистачити лише на 7-10 днів. За цей час необхідно відновити зв'язок з мережею, інакше ядерна катастрофа стане майже неминучою", - зазначили в організації.

Читайте також: "Блекаут діючої АЕС – це крок до сценарію Фукусіми": Галущенко провів перемовини з головою Міжнародного енергетичного агентства

Ядерний експерт Greenpeace Україна Шон Берні зазначив, що вся програма безпеки українського парку ядерних реакторів "перебуває під підвищеним ризиком катастрофічного збою".

"МАГАТЕ, попри неодноразові попередження про заплановані російські атаки на українські атомні електростанції, відвідало електропідстанції лише двічі за майже три місяці. Їм необхідно негайно, поки ще не пізно, здійснити повномасштабне розгортання свого персоналу на електропідстанціях", - наголосив Берні.

Greenpeace Центральної та Східної Європи (ЦСЄ) закликало членів Ради директорів МАГАТЕ тиснути на секретаріат МАГАТЕ, щоб він діяв "негайно й ефективно, щоб запобігти небезпеці ядерної катастрофи".

"МАГАТЕ має протистояти російському тиску і захистити Європу від потенційної ядерної катастрофи, яку можна порівняти з Фукусімою у 2011 році або навіть Чорнобилем у 1986 році з потенційно величезними радіаційними наслідками", - йдеться в повідомленні.