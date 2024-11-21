Ракетні атаки РФ на вихідних пошкодили три з пʼяти теплоелектростанцій ДТЕК, - Reuters
Російські ракетні атаки 16-17 листопада пошкодили три з пʼяти справних теплоелектростанцій ДТЕК: невідомо, скільки знадобиться часу, аби їх відремонтувати
Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.
У матеріалі йдеться, що три теплоелектростанції пошкоджені, а одна працює в автономному режимі. Наразі незрозуміло, скільки потрібно часу, аби їх відремонтувати.
За словами співрозмовника інформаційного агентства, інші два обʼєкти ДТЕК були частково пошкоджені, однак частково відновили виробництво електроенергії.
Також інформацію Reuters підтвердив анонімний чиновник із сектору енергетики: він зазначив, що 17 листопада РФ атакувала обʼєкти, які виробляють електроенергію. Цілями ворога, за його словами, також були розподільні станції.
- Вранці 17 листопада російські окупанти здійснили масовану атаку на Україну. Для комбінованого удару ворог застосував ударні безпілотники, а також крилаті й балістичні ракети. Під ударом опинилися енергооб'єкти в низці регіонів.
- Після цієї атаки Україна зменшила потужність більшості своїх ядерних реакторів, які залишаються під контролем держави.
- 20 листопада ядерні експерти Greenpeace зазначили, що українські АЕС перебувають під високою загрозою, та закликали МАГАТЕ діяти більш рішуче, аби уникнути потенційної ядерної катастрофи.
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