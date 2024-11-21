Ракетні атаки РФ на вихідних пошкодили три з пʼяти теплоелектростанцій ДТЕК, - Reuters

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

У матеріалі йдеться, що три теплоелектростанції пошкоджені, а одна працює в автономному режимі. Наразі незрозуміло, скільки потрібно часу, аби їх відремонтувати.

За словами співрозмовника інформаційного агентства, інші два обʼєкти ДТЕК були частково пошкоджені, однак частково відновили виробництво електроенергії.

Також інформацію Reuters підтвердив анонімний чиновник із сектору енергетики: він зазначив, що 17 листопада РФ атакувала обʼєкти, які виробляють електроенергію. Цілями ворога, за його словами, також були розподільні станції.