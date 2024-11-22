Україна скликає екстрене засідання з НАТО через удар РФ новою балістичною ракетою, - AFP

Росія запустила міжконтинентальну балістичну ракету. Що відомо

Уранці 21 листопада російська армія запустила по території України міжконтинентальну балістичну ракету, "Кинджал" і Х-101. Сили протиповітряної оборони знищили 6 ворожих цілей.

Російський диктатор Володимир Путін підтвердив, що 21 листопада РФ випробувала балістичну ракету середньої дальності "Орешнік" під час атаки по Дніпру. Він додав, що Москва "відповідатиме на ескалацію".

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія застосуванням балістичної ракети середньої дальності "Орешнік" здійснила другий крок до ескалації, перший - залучення військових із КНДР.

Міністерство закордонних справ відреагувало на заяву російського диктатора Володимира Путіна щодо використання балістичної ракети "Орешнік" для удару по Україні.