Україна скликає екстрене засідання з НАТО через удар РФ новою балістичною ракетою, - AFP
26 листопада НАТО і Україна проведуть засідання щодо удару Росії експериментальною гіперзвуковою ракетою середньої дальності по Дніпру 21 листопада
Про це повідомляє AFP з посиланням на чиновників.
"НАТО й Україна наступного тижня проведуть переговори в Брюсселі щодо здійснення Росією обстрілу експериментальною гіперзвуковою ракетою середньої дальності", - повідомили дипломати.
Засідання Ради Україна - НАТО у вівторок відбудеться на рівні послів. Його скликано Києвом після удару по місту Дніпро, зауважили чиновники.
Росія запустила міжконтинентальну балістичну ракету. Що відомо
Уранці 21 листопада російська армія запустила по території України міжконтинентальну балістичну ракету, "Кинджал" і Х-101. Сили протиповітряної оборони знищили 6 ворожих цілей.
Російський диктатор Володимир Путін підтвердив, що 21 листопада РФ випробувала балістичну ракету середньої дальності "Орешнік" під час атаки по Дніпру. Він додав, що Москва "відповідатиме на ескалацію".
Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія застосуванням балістичної ракети середньої дальності "Орешнік" здійснила другий крок до ескалації, перший - залучення військових із КНДР.
Міністерство закордонних справ відреагувало на заяву російського диктатора Володимира Путіна щодо використання балістичної ракети "Орешнік" для удару по Україні.
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