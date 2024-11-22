"Без тепла 934 житлові будинки, школи, лікарні": Мінрозвитку повідомило про критичну ситуацію з опаленням у Кривому Розі
Наразі близько 110 тисяч жителів залишаються без тепла. В місті не опалюються 934 житлові будинки, 11 лікарень, 43 заклади освіти, а також ТЦК
Про це повідомляє Мінрозвитку.
Перший заступник міністра розвитку громад та територій Василь Шкураков провів термінову нараду щодо критичної ситуації з опалювальним сезоном у Кривому Розі.
"Наразі без тепла в місті залишаються 934 житлові будинки, 11 закладів охорони здоров’я, включно з Криворізькою міською лікарнею №16, де працює стаціонар, 43 заклади освіти, а також територіальний центр соціального захисту. Це близько 110 тисяч жителів, які досі залишаються без опалення", - йдеться у повідомленні міністерства.
Шкураков заслухав доповіді по ситуації керівництва міської влади, обласної військової адміністрації, представників НАК "Нафтогаз" та Криворізької ТЕЦ і доручив якнайшвидше підготувати екстрений план відновлення теплопостачання для всіх абонентів. Він має містити чіткі терміни, відповідальних осіб і механізм щоденного звітування.
"Зрив опалювального сезону є неприпустимим, адже від цього залежить життя і здоров’я десятків тисяч людей. Всі відповідальні сторони мають діяти максимально ефективно, аби вирішити проблему у найкоротші строки. Подача тепла до осель жителів Кривого Рогу має бути відновлено без жодних зволікань”, – наголосив Шкураков.
ДСНС спільно з місцевою владою готові до розгортання додаткових Пунктів Незламності, якщо виникне така потреба.
- Успішне проходження опалювального сезону залежить насамперед від інтенсивності російських атак на енергосистему України.
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