Шмигаль розповів, від чого залежатиме успішне проходження опалювального сезону

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав під час Київського міжнародного економічного форуму, що відбувся 7 листопада.

За його словами, ситуація в енергетиці наразі під контролем, проведено всі необхідні ремонти й побудовано захист енергооб'єктів. Також в Україні достатньо газу й вугілля.

"Ми готуємося за всіма можливими напрямками. Домовилися про збільшення фізичного обсягу імпорту електроенергії з 1,7 до 2,1 ГВт. Окремо домовилися про додатковий обсяг так званої аварійної підтримки. Продовжуємо розбудову розподіленої генерації. Для бізнесу працюють державні програми підтримки на встановлення альтернативних джерел енергії. Маємо достатній запас різного обладнання, достатньо газу в наших сховищах й достатньо вугілля на складах", — сказав Шмигаль.

Він нагадав, що бізнес може імпортувати електроенергію, аби убезпечити себе від потенційних відключень узимку.