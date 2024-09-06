Якщо не буде ударів, які критично вплинуть на енергосистему, пройдемо цю зиму в нормальному режимі, - Галущенко
Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна пройде зиму в нормальному режимі, якщо Росія не завдаватиме нових критичних ударів по енергосистемі
Про це він розповів під час години запитань до уряду, - інформує кореспондентка Еспресо Катерина Галко.
"З'явилося дуже багато експертів, які кожен день вкидають: "20 годин без світла, 18..." Насправді вони нічого не знають, тому що, якщо не буде ударів, які критично вплинуть на енергосистему, ми пройдемо цю зиму в нормальному режимі", – зазначив міністр.
Водночас він зауважив, якщо такі удари будуть, то передбачити їхній вплив на систему наразі складно. Тому, як наголосив Галущенко, "всі ці оцінки є умовними й не мають нічого спільного з реальністю".
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль своєю чергою зазначив, якщо зафіксувати сьогоднішню ситуацію, то "ми зиму можемо пройти без відключень".
"Але ми розуміємо, що ворог не буде давати нам такої розкоші, щоб просто жити спокійно. Їхня терористична і геноцидна політика буде продовжуватися. Ми вже знаємо розвіддані про те, що готуються наступні масовані ракетні й дронові удари по нашій енергосистемі", – сказав прем'єр.
Він додав, що наразі Україна втратила 9 гігаватів, що є половиною довоєнного об'єму споживання електроенергії. За словами Шмигаля, якщо будуть продовжуватися атаки – уряд "зробить все необхідне".
- В Україні наразі працюють три типи програм для відновлення енергетики, що зазнала значних ушкоджень внаслідок обстрілів РФ.
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