"Росатом" обмежить можливості МАГАТЕ для перевірки ЗАЕС, - Reuters

Про це повідомляє Reuters.



У МАГАТЕ розповіли, що внаслідок обстрілів ЗАЕС 20 листопада, на станції постраждало сховище радіоактивних відходів, охолоджувальний басейн, кабель до одного з реакторів, міст до іншого реактора та допоміжні будівлі. Агенція планує провести перевірку, аби оцінити масштаби завданої шкоди.



Своєю чергою радник гендиректора "Росатома" Ренат Карчаа заявив, що МАГАТЕ матиме обмеження з приводу об'єктів, які можна буде перевірити.



"Якщо вони захочуть перевірити об'єкт, що не стосується ядерної безпеки, доступ їм не нададуть", - сказав Карчаа в коментарі пропагандистським ЗМІ.



Очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі зазначив, що обстріл станції викликав ризик для життя багатьох людей, проте "на цей раз пощастило, що обійшлося без найгірших наслідків".



"Нам поталанило, що потенційно серйозного ядерного інциденту не трапилось. Наступного разу може не пощастити, " - сказав Гроссі.

Станом на ранок 20 листопада Енергоатом зафіксував більш як 12 ударів військ РФ по території Запорізької атомної електростанції.

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