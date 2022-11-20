Росіяни 12 разів поцілили по Запорізькій АЕС

Про це сповіщає Енергоатом в телеграм.

У результаті ранкових та вечірніх ворожих обстрілів ЗАЕС пошкоджено естакади зв‘язку зі спецкорпусами, баки запасу хімобессоленої води, систему продувки парогенераторів, допоміжні системи одного з двох загальностанційних дизелів та іншу інфраструктуру станції.

Також відомо про три влучання в районі підстанції "Райдуга", стан об'єкта нині з'ясовується спеціалістами.

"Характер та перелік пошкодженого обладнання ЗАЕС свідчить про те, що рашисти цілили та вивели з ладу саме ту інфраструктуру, яка була необхідна для запуску енергоблоків 5 та 6 і відновлення виробництва електроенергії Запорізькою АЕС для потреб України", - наголошує енергетична компанія.

Пресслужба нагадує: Держатомрегулювання надало Енергоатому дозвіл на виведення енергоблоків 5 та 6 на мінімально контрольований рівень потужності. Це рішення ухвалили, аби отримувати пару. Вона, як свідчить Енергоатом, "критично необхідна в зимовий період року для забезпечення безпеки енергоблоків, персоналу, населення та довкілля".

Проте, за даними НАЕК "Енергоатом", окупанти на станції не дали українському персоналу запустити енергоблоки. Призначений Росатомом "директор" ЗАЕС Олег Романенко заблокував ці заходи.

"Однак цього їм виявилось недостатньо, і сьогодні рашисти обстріляли та пошкодили саме те обладнання, відмова якого унеможливлює будь-які подальші дії щодо запуску енергоблоків ЗАЕС", - інформує Енергоатом.

20 листопада генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі виступив із заявою щодо ситуації на ЗАЕС:

"Новини від нашої команди вчора та сьогодні вранці надзвичайно тривожні. На майданчику цієї великої атомної електростанції сталися вибухи, що абсолютно неприпустимо. Хто б не стояв за цим, це має бути негайно припинено. Як я вже багато разів казав, це гра з вогнем!" - сказав Гроссі.

У тексті пресслужби також мовиться, що жодне з російських влучань по станції не є критичним для ядерної безпеки. Повідомлень від керівництва станції про постраждалих немає, а експерти МАГАТЕ перебувають у тісному контакті з керівництвом об’єкта та продовжуватимуть оцінювати ситуацію й звітувати про неї.

Нагадаємо, що станом на 2 листопада збитки від окупації ЗАЕС військами РФ складали понад 28 млрд грн.

18 листопада Керівна рада міжнародного агентства ООН з атомної енергетики (МАГАТЕ) ухвалила третю з 24 лютого резолюцію із закликами до Росії припинити всі бойові дії в районах українських ядерних об’єктів.

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