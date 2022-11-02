Про це повідомляє пресслужба ДП "НАЕК "Енергоатом"".

"Фахівці ДП "НАЕК "Енергоатом"" провели попередній аналіз наслідків окупації Запорізької АЕС та інших відокремлених підрозділів Компанії, розташованих у місті Енергодар, руйнування та пошкодження будівель і споруд станції. За його результатами – вартість активів, які були знищені та пошкоджені, станом на 1 листопада 2022 року становить 28 184 млн грн, зокрема основних засобів – 27 804 млн грн", - ідеться в повідомленні.

В компанії зазначили, що остаточний розмір втрат і збитків, завданих Запорізькій АЕС окупантами, буде визначено після демілітаризації станції та повної перевірки.

Окупанти зводять невідому споруду біля сховища відпрацьованого ядерного палива ЗАЕС.

Російські війська спровокували на Запорізькій атомній електростанції екологічну катастрофу, загинути може близько тисячі тонн риби.

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