Про це повідомляє Державна інспекція ядерного регулювання.

Відомство вимагає обмежити роботу сухого сховища відпрацьованого ядерного палива (ССВЯП) на Запорізькій атомній електростанції через незаконне будівництво, яке розпочали росіяни.



Зазначається, що Інспекція виявила "порушення вимог законодавства України, норм, правил і стандартів ядерної та радіаційної безпеки на майданчику сухого сховища відпрацьованого ядерного палива (ССВЯП), яке є однією із семи ядерних установок на ВП "Запорізька АЕС", через зведення окупантами невідомої споруди поблизу.



Інспекція заборонила виконання будівельно-монтажних та пуско-налагоджувальних робіт в обсязі реконструкції та модернізації ССВЯП. Крім того, ДІЯРУ доручила НАЕК "Енергоатом" вжити заходів для збереження умов, необхідних для забезпечення безпеки праці, здоров'я персоналу, охорони навколишнього природного середовища.

На Запорізькій атомній електростанції росіяни анулюють перепустки працівників українського зразка. Окупанти тиснуть на працівників Запорізької АЕС, аби вони підписали контракти з Росатомом.

Російські війська спровокували на Запорізькій атомній електростанції екологічну катастрофу, загинути може близько тисячі тонн риби.

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