Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

Так, у місті Енергодар російські окупанти здійснили ротацію особового складу на АЕС.

"Й далі фіксуються факти здійснення фізичного та морального тиску на працівників Запорізької АЕС з метою примушення їх до підписання контрактів з корпорацією "Росатом", - йдеться в повідомленні.

Крім того, загарбники заборонили працівникам електростанції виїзд на територію, підконтрольну українській владі.

Раніше в Енергоатомі заявили, що окупанти формують списки працівників на Запорізькій АЕС, котрі підписали контракти з Росатомом, щоб мобілізувати частину з них на службу в росармію або рашистську територіальну оборону.

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