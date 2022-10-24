Загарбники тиснуть на працівників ЗАЕС, аби вони уклали контракти з Росатомом
Російські окупанти тиснуть фізично та морально на працівників Запорізької АЕС, аби вони підписали контракти з Росатомом
Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
Так, у місті Енергодар російські окупанти здійснили ротацію особового складу на АЕС.
"Й далі фіксуються факти здійснення фізичного та морального тиску на працівників Запорізької АЕС з метою примушення їх до підписання контрактів з корпорацією "Росатом", - йдеться в повідомленні.
Крім того, загарбники заборонили працівникам електростанції виїзд на територію, підконтрольну українській владі.
- Раніше в Енергоатомі заявили, що окупанти формують списки працівників на Запорізькій АЕС, котрі підписали контракти з Росатомом, щоб мобілізувати частину з них на службу в росармію або рашистську територіальну оборону.
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