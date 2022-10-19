Працівникам ЗАЕС, які підписали контракт із Росатомом, загрожує мобілізація, - Енергоатом

Про це повідомили в Енергоатомі.

"Сьогодні Путін ввів воєнний стан на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Крім того, заявив про введення на них режиму територіальної оборони. За інформацією джерел на Запорізькій АЕС, окупанти формують списки працівників станції, котрі підписали контракти з Росатомом (АО "Экплуатирующая организация "Запорожская АЭС"), щоб мобілізувати частину з них на службу в російську армію та/або рашистську територіальну оборону", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Володимир Путін запровадив режим "воєнного стану" на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей

За словами радника голови Офісу президента Михайла Подоляка режим "воєнного стану" на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей для України нічого не змінює

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