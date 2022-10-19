Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк

"Введення "воєнного стану" на окупованих територіях з боку РФ варто розглядати лише як псевдолегалізацію мародерства та розграбування майна українців перед черговим "перегрупуванням". Для України це не змінює нічого: продовжуємо звільнення та деокупацію своїх територій", - написав Подоляк у твітер.

Нагадаємо, Володимир Путін запровадив режим "воєнного стану" на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb