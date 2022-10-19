Введення "воєнного стану" на окупованих територіях слід розглядати як псевдолегалізацію РФ мародерства, - Подоляк
Режим "воєнного стану" на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей для України нічого не змінює
Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк
"Введення "воєнного стану" на окупованих територіях з боку РФ варто розглядати лише як псевдолегалізацію мародерства та розграбування майна українців перед черговим "перегрупуванням". Для України це не змінює нічого: продовжуємо звільнення та деокупацію своїх територій", - написав Подоляк у твітер.
- Нагадаємо, Володимир Путін запровадив режим "воєнного стану" на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей
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