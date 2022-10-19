Про це заявив Путін під час засідання Радбезу РФ.

В Указі, оприлюдненому на сайті Кремля, зазначено, що воєнний стан "запроваджено" на тимчасово окупованих територіях Донеччини, Луганщини, Херсонщини та Запорізької області, які визнали "приєднаними" до Росії за підсумками псевдореферендумів. Він почне діяти опівночі 20 жовтня.

Відомо, що російський диктатор підписав указ про запровадження на тимчасово окупованих територіях України режиму "максимального рівня реагування на ризики у сфері безпеки та створення там штабів територіальної оборони".

Також він ввів середній рівень реагування в тимчасово окупованому Криму (Севастополь) та прикордонних з Україною Краснодарському краї, Бєлгородській, Брянській, Воронезькій, Курській і Ростовській областях.

Разом з тим "вищим посадовим особам" дано розпорядження провести на тимчасово окупованих територіях України "мобілізаційні заходи" у сфері економіки, в органах виконавчої влади, місцевого самоврядування, а також для "задоволення потреб Збройних Сил Російської Федерації, інших військ, військових формувань, органів прокуратури та потреб населення".

У межах цього режиму вищі посадові особи зазначених територій мають також "тимчасово відселити жителів у безпечні райони". Евакуація жителів тимчасово окупованих територій Донеччини, Луганщини та Запорізької області не планується, винятком стане Херсонська область.

Також регіональна влада Росії має створити "оперативні штаби суб'єктів РФ", до яких входять представники Міноборони Росії, керівники відповідних територіальних органів МВС, Міністерства РФ у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихійного лиха, ФСБ, Федеральної служби військ національної гвардії РФ, а також представники органів публічної влади відповідного суб'єкта РФ і організацій.

Відомо, що Указ про запровадження "воєнного стану" ще має затвердити Рада Федерації.

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