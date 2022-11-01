Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Окупанти виставили умову ліцензованим співробітникам оперативної зміни Запорізької атомної електростанції, що до 2 листопада вони мають визначитися щодо підписання або відмови від контракту з Росатомом. Іншим працівникам ЗАЕС виставлено термін – до 1 грудня", – пише пресслужба.

Повідомляють, що найближчим часом будуть анульовані перепустки на станцію українського зразка.

Нині інженерно-технічних працівників не допускають на робочі місця, доступ мають лише оперативні працівники.

"В Енергодар прибули так звані кадирівці, які патрулюють групами по 15-20 осіб. Зв'язок в місті практично відсутній, переміщення доцільно здійснювати з 09:00 до 15:00. Після 15:00 зростає вірогідність потрапити під фільтраційні заходи", - повідомляють в ГУР.

Крім того, відомо, що на даху п'ятого енергоблока рашисти встановили обладнання РЕБ для боротьби з засобами аеророзвідки.

На промисловій зоні Запорізької атомної електростанції розміщено чергову зміну російських загарбників. Командири оселилися у квартирах місцевих жителів, які виїхали.

Нагадаємо, російські окупанти тиснуть фізично та морально на працівників Запорізької АЕС, аби вони підписали контракти з Росатомом. А РНБО готує рішення для захисту фахівців окупованої ЗАЕС, які працюють у надтяжких умовах.

15 вересня в МАГАТЕ ухвалили резолюцію з вимогою до Росії вивести війська із ЗАЕС. Однак Росія не має наміру цього робити. Ба більше, російське командування провело ротацію підрозділів, які контролюють ЗАЕС.

Окупанти тиснуть на працівників Запорізької АЕС, аби вони підписали контракти з Росатомом.

28 жовтня повідомлялося, що російським окупантам не вдалося змусити працівників Запорізької АЕС масово укладати контракти з Росатомом.

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