На Запорізькій АЕС російські окупанти анулюють українські перепустки, – ГУР
ГУР заявило, що на Запорізькій атомній електростанції рашисти анулюють перепустки працівників українського зразка, а на даху енергоблока встановили військове обладнання
Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
"Окупанти виставили умову ліцензованим співробітникам оперативної зміни Запорізької атомної електростанції, що до 2 листопада вони мають визначитися щодо підписання або відмови від контракту з Росатомом. Іншим працівникам ЗАЕС виставлено термін – до 1 грудня", – пише пресслужба.
Повідомляють, що найближчим часом будуть анульовані перепустки на станцію українського зразка.
Нині інженерно-технічних працівників не допускають на робочі місця, доступ мають лише оперативні працівники.
"В Енергодар прибули так звані кадирівці, які патрулюють групами по 15-20 осіб. Зв'язок в місті практично відсутній, переміщення доцільно здійснювати з 09:00 до 15:00. Після 15:00 зростає вірогідність потрапити під фільтраційні заходи", - повідомляють в ГУР.
Крім того, відомо, що на даху п'ятого енергоблока рашисти встановили обладнання РЕБ для боротьби з засобами аеророзвідки.
На промисловій зоні Запорізької атомної електростанції розміщено чергову зміну російських загарбників. Командири оселилися у квартирах місцевих жителів, які виїхали.
- Нагадаємо, російські окупанти тиснуть фізично та морально на працівників Запорізької АЕС, аби вони підписали контракти з Росатомом. А РНБО готує рішення для захисту фахівців окупованої ЗАЕС, які працюють у надтяжких умовах.
- 15 вересня в МАГАТЕ ухвалили резолюцію з вимогою до Росії вивести війська із ЗАЕС. Однак Росія не має наміру цього робити. Ба більше, російське командування провело ротацію підрозділів, які контролюють ЗАЕС.
- Окупанти тиснуть на працівників Запорізької АЕС, аби вони підписали контракти з Росатомом.
- 28 жовтня повідомлялося, що російським окупантам не вдалося змусити працівників Запорізької АЕС масово укладати контракти з Росатомом.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.48
Купівля 39.48Продаж 40.35
-
EUR
Купівля 38.56Продаж 39.61
- Актуальне
- Важливе